Ожидается ослабление рубля к концу года.

В рамках интервью «РИА Новости» на ПМЭФ-2025 первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов поделился обновленными прогнозами по ключевым экономическим показателям и рынку ипотеки.

По словам Пьянова, банк недавно пересмотрел свои валютные прогнозы: если ранее ожидалось, что доллар к концу года будет стоить 100 рублей, теперь банк прогнозирует более крепкий рубль в ближайшие месяцы, но с осени ожидает его ослабления до 90 рублей за доллар к концу 2025 года.

Банк оценивает темпы роста российской экономики в 2025 году на уровне 1,7 %, а в 2026-м – 1,6 %. Эти оценки ближе к прогнозу Банка России (1–2 % в 2025 году), тогда как правительство ожидает более оптимистичный рост – 2,5 %. На 2026 год Банк России прогнозирует рост ВВП на 0,5–1,5 %, Минэкономразвития – 2,4 %.

Дмитрий Пьянов отметил, что значительное оживление спроса на рыночную ипотеку без государственных субсидий возможно только при снижении ключевой ставки до уровня 12–15 %.