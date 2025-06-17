Протрезвев, мужчина не обнаружил золотой цепочки на шее.

В полицию обратился 56-летний житель Советского округа, сообщивший о краже золотой цепочки. Потерпевший рассказал, что вечером выпивал около дома на улице Нефтезаводской с малознакомым мужчиной.

Возвращаясь домой в сильном алкогольном опьянении, на остановке «Площадь Лицкевича» он обнаружил, что с его шеи пропала золотая цепочка стоимостью 60 тыс. руб.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что кражу совершил 44-летний ранее судимый за анологичные преступления мужчина. На допросе он признался, что, воспользовавшись состоянием жертвы, тайно снял с его шеи ювелирное изделие. Украденную цепочку он сдал в ломбард за 58 тыс. руб, а деньги потратил.

Украшение уже изъяли из ломбарда и в скором времени отдадут владельцу. Следователем отдела полиции № 8 УМВД России по Омску возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»).