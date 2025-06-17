ВТБ планирует открыть около 400 новых офисов в регионах России.

В этом году ВТБ уже открыл 70 новых отделений банка и собирается запустить еще более 300 до конца года. Важным фактором стала интеграция с РНКБ и Почта Банком.

Большая часть новых офисов появится в тех регионах, где наблюдается высокий спрос на банковские услуги. Об этом сообщил член правления ВТБ Руслан Еременко в преддверии ПМЭФ-2025.

Сейчас сеть ВТБ охватывает все регионы России. В нее входят 1 638 отделений в 622 населенных пунктах. К концу 2025 года более 700 отделений (это 36 % от всей сети) будут обновлены.

Из-за интеграции с РНКБ банк получит 176 офисов. Этот процесс завершится к октябрю 2025 года. Также активно идет трансформация точек продаж Почта Банка.

С октября начнется ребрендинг более 190 клиентских центров, 68 из них сменят вывески уже в этом году. Полная интеграция Почта Банка ожидается в мае 2026 года. Всего в 2025 году под бренд ВТБ перейдет 240 офисов РНКБ и Почта Банка.

По словам Руслана Еременко, интеграция с РНКБ и Почта Банком, а также развитие собственной инфраструктуры позволит перевести клиентов на единые стандарты современного финансового сервиса. Уникальность модели ВТБ заключается в том, что клиенты могут воспользоваться не только офисами банка, но и курьерской доставкой, онлайн-банком, а также отделениями Почты России, которые находятся в шаговой доступности.

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