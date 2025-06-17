История с недостроем тянется уже 18 лет.

В Омске продолжается история с недостроенной гостиницей у Телецентра, которая уже 18 лет находится в подвешенном состоянии. Главное управление государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области обратилось в арбитражный суд с иском к компании «Л-Финанс», требуя обязать ее надлежащим образом законсервировать объект.

Строительство отеля на проспекте Мира началось в 2007 году компанией «Трест № 5», однако экономический кризис привел к банкротству застройщика. Позже объект попыталась закончить фирма «Л-Финанс», планировавшая превратить его в четырехзвездочный отель под маркой «Хилтон». В 2014 году фирма получила разрешение на строительство, а в 2021 году заявляла о готовности инвестировать в проект около 2 млрд рублей. Однако работы так и не были возобновлены.

В феврале 2024 года «Л-Финанс» была признана банкротом. Недостроенная гостиница, степень готовности которой составляет 73 %, была изъята администрацией города и выставлена на продажу. Однако первоначальная оценка стоимости объекта вызвала споры, и после повторной экспертизы цена была существенно снижена – до 36,9 млн рублей.