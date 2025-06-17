Женщину доставили в больницу с ранением в живот.

В Центральном округе Омска в середине дня в больницу с тяжелым ранением в живот доставили 55-летнюю женщину. Установлено, что травму ей причинил ее 67-летний супруг в ходе обычной бытовой ссоры.

Полицейские оперативно прибыли на место происшествия и выяснили обстоятельства случившегося. Мужчину задержали и взяли под стражу. Открыто уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.