На неработающую карусель обратили внимание горожане.
Аттракцион «Танго», установленный в парке 30-летия ВЛКСМ в Омске в августе прошлого года, до сих пор не работает.
– Работает ли аттракцион «Танго»? Если нет, то когда планируется его запуск? В конце августа прошлого года был анонс об этой карусели, но прошло уже без малого 10 месяцев, а воз и ныне там – тишина, новостей никаких нет, – написал один из омичей в комментариях группы «Городские парки | Омск».
В мэрии Омска пояснили, что аттракцион не работает из-за технических неполадок.
– В настоящее время эксплуатация аттракциона «Танго» приостановлена из-за технических причин. Проведение необходимых ремонтных работ и технического обслуживания является обязательным условием для обеспечения безопасности посетителей, что является приоритетной задачей администрации парка. К сожалению, на данном этапе определить точную дату возобновления работы аттракциона «Танго» не представляется возможным, – уточнили в мэрии.
Власти заверили, что принимают необходимые меры для запуска карусели.