Новые сотрудники должны проводить обходы магазинов, ларьков и киосков, проверяя наличие у их хозяев договоров на вывоз ТКО.

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Омской области – ООО «Магнит» – объявил о наборе специалистов по контролю качества. На официальном сайте компании и в ее соцсетях круг задач новых сотрудников определен так:

– Нужно проверять индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (владельцев магазины, ларьки, киоски и т. д.) на наличие договоров на вывоз мусора и вести отчетность. Мы ищем: аккуратных и ответственных людей, способных быстро учиться и поддержать беседу. Нужно уметь: пользоваться компьютером и программами Word и Excel; разговаривать с людьми; быть внимательным и спокойным.

В «Магните» подчеркивают, что обходы можно будет проводить в удобное для сотрудников время по гибкому графику. Опыта работы не требуется, при этом специалисты по контролю качества могут рассчитвать на доход от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей в день. Выплата зарплаты производится еженедельно. Желающих просят обращаться по телефону: +7-999-470-97-31.

Позвонив по этому номеру, можно услышать и более подробное разъяснение по поводу предлагаемой работы:

– Сотрудник «Магнита», имеющий удостоверение специалиста по контролю качества, приходит к предпринимателю и спрашивает о наличии договора на вывоз мусора. У него есть специальная анкета, которую следует заполнить. Если договор есть, то сотрудник отмечает это. Если договора нет, то он ставит отметку об отсутствии и уходит. Таким образом, специалист проходит выделенный ему участок.

Почему широкий набор специалистов по контролю качества объявлен именно сейчас не поясняется, но скорее всего это очередная попытка компании по наведению порядка с вывозом мусора. Согласно федеральному законодательству вывозом ТКО официально может заниматься только одна организация – региональный оператор, и в Омской области это ООО «Магнит». Между тем порядка 30 % генируриемого в регионе мусора – примерно 1 млн кубометров – вывозится по «серым» схемам. Желая сэкономить, владельцы многих коммерческих предприятий и организаций либо вовсе не заключают договор с «Магнитом», либо вписывают в него заниженные объемы ТКО. Вновь набранные сотрудники регоператора должны исправить ситуацию.