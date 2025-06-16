Завершилось юридическое присоединение банка РНКБ к ВТБ.

ВТБ успешно завершил юридические процедуры по присоединению Российского национального коммерческого банка. С 12 июня обслуживание розничных и корпоративных клиентов началось под новым брендом. Интеграционные процессы завершатся до конца 2025 года. Об этом в преддверии ПМЭФ-2025 сообщил президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

– Завершение интеграции – не просто технический этап, – сказал Андрей Костин. – Мы с большим уважением относимся к РНКБ – это флагман финансового рынка полуострова, сыгравший, без преувеличения, жизненно важную роль в новейшей истории Крыма и Севастополя. Мы продолжим обслуживание в привычных крымчанам и севастопольцам офисах. До конца года переведем на инфраструктуру банка более 2 млн розничных клиентов РНКБ и сделаем это максимально комфортно для них.

Перевод розничных клиентов банка, всех действующих продуктов и счетов, а также ребрендинг офисной сети будет проходить до конца года. Перевод розничных клиентов на новые системы будет проводиться по «бесшовной» технологии при наличии актуальных персональных данных и действующего номера телефона клиента. Все продукты и счета переводятся автоматически, условия по действующим договорам сохраняются.