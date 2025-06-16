Рабочие уже счищают старую штукатурку.

В Омске стартовал ремонт главного корпуса Омского государственного педагогического университета на улице Партизанской.

Строительные работы начались с установки ограждений вокруг здания, сборки строительных лесов и очистки старой штукатурки до первоначального слоя стены. Фотографии с места появились в телеграм-канале «Омск_путеводитель».

Напомним, что аукцион на поиск подрядчика был размещен на портале госзакупок в апреле. Процесс осложнился тем, что первоначальный конкурс на восстановление фасада и крыши не вызвали интереса у потенциальных исполнителей. Второй аукцион по фасадным работам также завершился без подачи заявок. Чтобы решить проблему, условия контракта были скорректированы: все этапы ремонта объединены в единый лот, общая сумма которого составила 72,1 млн рублей.

Подрядчику предстоит провести полный цикл ремонтных работ: обновление фасада, замена кровли, модернизация инженерных коммуникаций, отделка цоколя, восстановление отмосток, реконструкция входа и установка декоративной подсветки здания. Завершение работ запланировано на 1 декабря 2025 года.