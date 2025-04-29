Работы оценены в 72,1 млн рублей, заявки принимаются до конца месяца.

На портале госзакупок появился аукцион на поиск подрядчика для реставрации здания омского государственного педагогического университета на улице Партизанской.

В сопроводительной документации к аукциону отмечается, что перед стартом ремонтных мероприятий вуз провел тщательную подготовку: финансирование проекта полностью обеспечено за счет субсидий, выделенных специально для решения иных задач. Администрация готова предложить исполнителям значительные выплаты, поскольку здание является памятником культурного наследия.

Согласно документации, все ремонтные работы будут вестись на основании научной проектно-технической документации, разработанной в 2021 году новосибирской компанией «БазисСтройПроект».

Однако процесс реставрации столкнулся с трудностями: первые торги на реконструкцию фасада и кровли не привлекли ни одного участника. Повторный аукцион по фасаду также не имел успеха. В результате условия контракта были переработаны: все виды работ объединили в одну закупку общей стоимостью 72,1 миллиона рублей. Прием заявок на участие в новом аукционе открыт до конца текущего месяца.

Будущий подрядчик, помимо проведения самих работ, будет обязан самостоятельно оформить всю необходимую документацию. Согласно условиям контракта, завершить все предусмотренные мероприятия необходимо до 1 декабря текущего года.