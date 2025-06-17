Вуз начнет принимать документы от абитуриентов с 20 июня.

20 июня в ОмГУ имени Достоевского начинается приемная кампания. В вузе реализуются образовательные программы всех уровней: бакалавриат и специалитет (более 50 образовательных программ), а также магистратура (25 образовательных программ).

Обучение студентов происходит на восьми факультетах:

факультет цифровых технологий и кибербезопасности,

физический факультет,

химический факультет,

юридический факультет,

факультет филологии, переводоведения и медиакоммуникаций,

факультет истории, теологии и международных отношений,

факультет экономики, психологии, менеджмента,

факультет культуры и искусств.

Программы высшего образования реализуются в очном, заочном и дистанционном формате.

Абитуриенты могут выбрать до пяти направлений подготовки и указать их приоритетность. В вузе есть шесть направлений по программам среднего профессионального образования:

информационные системы и программирование, сетевое и системное администрирование, обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем, юриспруденция, экономика и бухгалтерский учет, технология аналитического контроля химических соединений.

Причем вступительные испытания для поступающих на СПО не проводятся – учитывается средний балл аттестата.

– С 20 июня стартует приемная кампания во всех вузах страны, – рассказала ответственный секретарь приемной комиссии ОмГУ Марина Мамонтова. – ОмГУ имени Ф. М. Достоевского ждет своих абитуриентов на Фрунзе, 6. В этом году мы подготовили для поступающих новый сайт приемной комиссии, увеличили штат сотрудников, организовали для всех интересующихся поступлением родительское собрание. Если уже определились с выбором и жаркие летние дни проводите на отдыхе, то можно подать заявление в университет через госуслуги или личный кабинет. Наши операторы и секретари ответят на все вопросы, а деканы факультетов проконсультируют по поводу образовательных программ и тонкостей обучения профессии. Для подачи документов необходимо приготовить паспорт, аттестат или диплом, СНИЛС и хорошее настроение!

Также в ОмГУ проходит подготовка будущих ученых и преподавателей в рамках аспирантуры. В вузе есть 30 направлений научных исследований. Наибольшей популярностью среди них пользуются юриспруденция, химия, экономика, русский язык и история.

Сейчас в ОмГУ обучается 118 аспирантов. Их выбор – квалифицированные научно-педагогические кадры, сильные научные школы, которые возглавляют авторитетные ученые, активная грантовая работа и инновационные проекты.

Всю необходимую информацию для поступления можно найти на нашем сайте для абитуриентов abit.omsu.ru

Доступно несколько способов подачи документов:

лично – в Приемной комиссии (по адресу: улица Фрунзе, 6),

онлайн – через сайт abit.omsu.ru,

онлайн – через портал государственных услуг РФ.

Представители приемной комиссии ОмГУ, многочисленные эксперты по всем направлениям и волонтеры ответят абитуриентам на все вопросы. Получить консультацию представителя приемной комиссии вуза по выбору программ высшего или среднего профессионального образования, а также по процедуре подачи документов, которые нужны для зачисления, можно по телефону 22-97-72.

Приемная комиссия работает в главном корпусе ОмГУ по адресу: улица Фрунзе, 6, кабинет 302.

ФГАОУ ВО «ОмГУ им. Ф. М. Достоевского», ИНН 5501003925. Реклама