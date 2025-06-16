Жительнице Нововаршавского района предъявлено обвинение по нескольким статьям УК РФ.
Прокуратура Нововаршавского района Омской области утвердила обвинительное заключение против 41-летней жительницы района, обвиняемой по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание заведомо несовершеннолетнего»), ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»), ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).
Согласно материалам дела, в период с 19 по 24 февраля женщина регулярно наносила побои малолетней дочке, причиняя ей физическую боль, одновременно угрожая расправой. Ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности и была поставлена на учет как неблагополучный родитель. После инцидента трое ее малолетних детей были изъяты и размещены в социально-реабилитационный центр.
Этот случай привел к прокурорской проверке работы органов ПДН, итогом которой стало внесение представления начальнику местного отдела полиции. Помимо этого, надзорный орган одобрил ограничение родительских прав женщины ввиду ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию и содержанию своих детей.
Уголовное дело передано в Нововаршавский районный суд для судебного рассмотрения.