После случившегося дети горе-матери оказались в реабилитационном центре.

В Омской области осудили 41-летнюю жительницу Нововаршавского района, ранее уже имевшую судимость. Женщина признана виновной по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание заведомо несовершеннолетней»), ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»), а также по ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

Напомним, ранее было установлено, что с 19 по 24 февраля женщина систематически избивала свою малолетнюю дочь и запугивала ее угрозами. После возбуждения уголовного дела троих детей изъяли из семьи и поместили в социально-реабилитационный центр.

Инцидент стал поводом для прокурорской проверки работы подразделения по делам несовершеннолетних. В результате надзорный орган выявил нарушения и внес представление начальнику местного отдела МВД.

Прокуратура также поддержала ограничение женщины в родительских правах – за ненадлежащее выполнение обязанностей по уходу и воспитанию детей.

Суд, согласившись с доводами гособвинителя, приговорил подсудимую к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, с нее взыскали 150 тысяч рублей в пользу пострадавшей дочери в качестве компенсации морального вреда.

После оглашения приговора женщину взяли под стражу прямо в зале суда.