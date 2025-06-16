Гастроли Театра Вахтангова в Омске начались и завершились на патриотической волне, пять спектаклей и концерт прошли с аншлагом на двух сценических площадках.

Накануне завершились гастроли Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Омске. Театр-побратим Омской драмы в рамках обменных Больших гастролей привез шесть спектаклей для двух сценических площадок.

Однако только в субботу утром, на пятый день недельных гастролей стало известно об отмене спектакля «Улыбнись нам, Господи» (16+) в постановке Римаса Туминаса. Причина – болезнь актера, исполняющего главную роль. И хотя фамилия не называлась, судя по всему, речь о народном артисте России Владимире Симонове. Отмена спектакля стала неожиданностью для всех: в Омск прибыли фуры с декорациями и оборудованием, уже был произведен сложный монтаж на сцене Музыкального театра.

Утром, 14 июня, всем, кто приобрел билеты онлайн, пришло уведомление по электронной почте о замене спектакля на концерт с участием артистов, занятых в постановке «Улыбнись нам, Господи». Массовой сдачи билетов не произошло. А освободившиеся места тут же выкупались теми, кто очень хотел увидеть вахтанговских звезд, но не успел купить билеты в конце марта, поскольку они разошлись буквально в считаные часы.

В результате концерты вахтанговцев 14 и 15 июня прошли при полном зале, кроме основных мест зрителями была заполнена даже оркестровая яма.

Учитывая, что программа концерта версталась «на коленке», надо отдать должное высокому профессионализму труппы. Народные артисты России Евгений Князев, Сергей Маковецкий, Юлия Рутберг, заслуженные артисты России Мария Волкова, Михаил Васьков, Виктор Добронравов, Павел Попов и другие держали внимание публики два часа без антракта. Причем устроили залу «эмоциональные качели». Было над чем поплакать и над чем посмеяться. Стихи сменялись монологами.

К примеру, Сергей Маковецкий прочитал монолог Мармеладова в кабаке из «Преступления и наказания», Виктор Добронравов пел романсы, аккомпанируя себе на акустической гитаре, Юлия Рутберг прочла балладу об Иерониме Босхе, а Евгений Князев исполнил композицию «Свобода Танго. Libertango». Юные актрисы пели и танцевали. Прозвучал трагикомичный рассказ Григория Горина «Случай на фабрике № 6»...

Большой блок был посвящен военной тематике. Прозвучал отрывок из книги актрисы Галины Коноваловой «Это было недавно, это было давно». Где очень образно и проникновенно, причем не без юмора, описан труднейший омский период Театра Вахтангова во время эвакуации в 1941–1943 годах. Концерт вахтанговцев в целом носил выраженную патриотическую направленность.

Собственно, начались гастроли с возложения цветов к мемориальной доске на здании Омской драмы с указанием периода работы Вахтанговского театра в годы Великой Отечественной войны. А также к памятнику легендарному Михаилу Ульянову, сама личность которого является связующим звеном для двух театров. В церемонии принимали участие вахтанговцы и представители омской культурной общественности.

Директор Театра Вахтангова Кирилл Крок всегда подчеркивает, насколько важно сохранить и передать последующим поколениям память о том времени, когда омичи делили с москвичами одну сцену. И всячески помогали выживать приехавшим в зиму в Сибирь налегке коллегам, не подозревавшим, что задержатся в Омске дольше, чем на два года.

Именно благодаря дружбе, зародившейся в лихие военные годы, Театр Вахтангова в наши дни приезжает в Омск на гастроли с периодичностью раз в два года, и это единственный регион России, куда бы труппа ездила так часто. Омская драма также раз в два года дает ответные гастроли на вахтанговских сценах в Москве.

Напомним, что в этот раз омичи увидели следующие спектакли: «Ионыч» (16+) по рассказу Чехова, «Нахлебник» (16+) по Тургеневу, «Повести Пушкина» (16+), «Ричард III» (16+) У. Шекспира, «Долгие годы» (16+) (сценическая версия Георгия Долмазяна).

Подчеркнем, что спектакль «Ионыч» – премьера текущего театрального сезона.

«Повести Пушкина» – премьера конца прошлого сезона, «Нахлебник» и «Долгие годы» идет с 2023 года. Таким образом, гастрольная афиша составлялась так, чтобы омичи увидели новые спектакли вахтанговцев наравне с москвичами.

…На закрытии гастролей на сцену вынесли большую корзину цветов от губернатора и правительства Омской области. Зрители не отпускали артистов бурными овациями.

Не исключено, что ждать новой встречи с любимым столичным театром омичам придется не два, а всего один год. Возможность приехать в 2026 году, когда Омск будет культурной столицей России, на стадии обсуждения.