«Меньше бездарных рэперов и вайб 90-х»: в ноябре Омск ждет настоящий «звездопад»

Омичам найдется из чего выбрать вместо отмененного выступления Егора Крида и перенесенного концерта Вани Дмитриенко.

Шедеврум После отмены концерта Егора Крида (18+) за день и переноса выступления Вани Дмитриенко (12+) из «Ангара» на «G-Drive Арене» омская публике осталась в замешательстве. Вдруг оказалось, что заветный билет на концерт любимого артиста совсем не означает, что праздник, за который заплачено, состоится: предвкушали скорую встречу, а пришло разочарование. По словам организатора концертов, такая практика – обычное дело.

– Это обычное дело. Постоянно что-то куда-то переносится или отменяется. Очень много разных факторов. У нас тоже случались и переносы, и болезни, и даже умирали некоторые артисты. Такова жизнь. Деловые риски в шоу-бизнесе выше среднего, – говорит Роман Семенов.

Однако, как оказалось, на этих артистах свет не сошелся клином, культурный график ноября не исчерпывается. Подробную афишу изучил «Омск-информ» вместе с известным организатором концертов.

Лазарев и Шнуров – на арене

Омск в этом году включен в гастрольную афишу весьма активно, пестрят рекламой концертов, спектаклей, стенд-ап выступлений заборы, остановочные павильоны, транспорт, огромные цифровые экраны на перекрестках. Зовут то на «G-Drive Арену», то в Концертный зал, то в бар, а то и в парк – лето было особенно насыщенным.

У каждой концертной площадки есть своя репутация и публика, билеты раскупаются, фанаты дежурят у входов, потом делятся в соцсетях чуть ли не полными записями выступлений, притом что ни снимать, ни фотографировать зрителям, как правило, не разрешается.

– Организовать концерт сейчас не сложнее, чем 10 лет назад, – отмечает Семенов. – Люди хотят эмоций, так было и будет всегда.

Самая вместительная концертная площадка в Омске - это «G-Drive Арена», которая может принять 12 тысяч зрителей. Не все звезды могут осилить такой объем, но не Сергей Лазарев (16+). Уже 2 ноября он выйдет на сцену «G-Drive Арены» с новой программой «Шоумен». Билеты на его концерт еще можно купить, например, в секторах 200 и 201 они стоят 2500 рублей, но есть предложение покруче – две ложи за 100 000 рублей.

На группу «Ленинград» (18+), которая приедет в Омск 4 ноября, ценовой диапазон составляет от 3 500 до 35 000 рублей. Наверняка привезет в Омск Сергей Шнуров песни из нового альбома «Синяя богиня».

14 ноября прозвучит симфоническое шоу саундтреков Hans Zimmer’s Universe (6+) – это трибьют великому композитору, ставшему легендой современного кинематографа. Стоимость билетов – от 3 000 до 7000 рублей.

29 ноября «G-Drive Арена» примет «Дискач 90-х» (12+), поклонники группы «На-на», «Красок», Лены Катиной из «Та-ту», Юлии Беретты и Игорька могут купить билеты по цене от 2 000 до 4000 рублей. Танцпол стоит 2600.

Классический вайб

В Концертном зале Омска, кажется, выступали известные исполнители классической музыки, звезды эстрады, поп-культуры. Знавали стены филармонии солидное исполнение Иосифа Кобзона и сумасшедший драйв Гарика Сукачева. Вся музыкальная культура широкой палитрой представлена и сейчас.

10 ноября здесь споет ВИА «Синяя птица» (6+), стоимость билетов от 1000 до 5 000 рублей. 14 ноября представит программу «Рок-н-ролл без тормозов!» (12+) пианист-виртуоз Денис Мажуков. 17 ноября – Кай Метов (6+) на сцене филармонии, билеты стоят от 1800 до 5000 рублей. 20 ноября выйдет «Сурганова и Оркестр» (12+), 24-го – Сергей Пенкин (12+).

Диапазон цен на его выступление составляет от 3000 до 8000 рублей. Балалаечник Алексей Архиповский (6+) сыграет на сцене 25 ноября. Билеты можно купить от 2200 до 3800 рублей. 27 ноября в Омск приедет самая знаменитая фолк-группа «Мельница» (6+) с программой «Крапива». Посетить ее можно за 2200 и 4800 рублей.

Пора по барам

В Омске и на клубном уровне событий будет немало: основные в «Ангаре» и «Викинге», несмотря на брутальные названия, выступают на их площадке порой полные «ванильки».

Клуб «Ангар» – внушительная концертная площадка площадью 1 300 кв. м, общая вместимость – 800 человек, 218 посадочных мест. 6 ноября наступит время hip hop and rap, Markul (16+) представит альбом Make Depression Great Again. Билеты стоят 2500 – 4500 рублей. Все хиты за 25 лет обещает спеть «Фактор 2» (18+) 7 ноября, а 12 ноября в «Ангаре» выступит группа «Три дня дождя» (16+), ее новый альбом называется «Висхолдинг». Билеты от 2 700 до 6 000 рублей. 13 ноября hip hop and rap исполнит «84» (16+), входящий стоит 2 000 рублей. 16 ноября выйдут Wildways (16+) за 1500 и 3500 рублей. 21 ноября в Омске группа «Ягода» (6+), которая создает музыку на стыке инди-фолка и рок-музыки. Стоят 1500 – 3500 рублей. 22 ноября в Омск приедут Gayazov$ Brother$ (16+), билеты: от 2 500 до 7 000 рублей. Ильяс и Тимур наверняка споют «Малиновую Ладу».

«Викинг» вмещает до 600 человек, 1 ноября в баре гостит «Борода Бабая» (18+) – это мetal, punk и rock. Стоит недорого: 1100–1600 рублей. 2 ноября – «Мураками» (16+), представит избранный сет-лист, который будет составлен на основе выбора поклонников команды. Стоимость билетов 2100–2200 рублей, осталось только два. 3 ноября у викингов гостит 5opka x MellSher (12+), билеты от 1400 до 4700 рублей, 6 ноября – Aikko (12+) за 1700–3100 рублей. 9 ноября Омск ждет «Мэйби Бэйби» (12+). Стоимость билетов от 2090 до 3290 рублей. 12 ноября на группу «Конец солнечных дней» (12+) входной билет стоит 1600 рублей. 13 ноября выступит Whole Lotta Swag (16+), стоит 1700–5500 рублей. 23 ноября с первым туром в Омске выступит Madk1d (6+).

Машина времени

Одна из самых новых площадок Омска – концерт-холл РЦСО. Расположен на самой главной магистрале. Вместимость – 640 мест, «сдает» сцену самым разным артистам и исполнителям. 7 ноября состоится концерт «Золотые хиты» (6+) на популярные группы 1990-х и 2000-х придут любители хитов Total, братьев Грим, «Премьер-министра», Isabelle En.

– Это не концерт. Это машина времени, которая отправит тебя в раннюю юность, – говорят организаторы.

Их выступление обойдется в пределах от 2 000 до 5 000 рублей.

14 ноября в stand-up comedy shows выступит Евгений Чебатков (16+) с программой «На других берегах», стоимость от 3000 до 6000 рублей. 18 ноября – «Парад звёзд 80-х» (6+). Приедут Сергей Беликов и Анатолий Алешин, билеты можно приобрести от 1600 до 4000 рублей. 20 ноября в РЦСО Backstage Group (6+) сыграют саундтреки турецких сериалов при свечах. 21 ноября в Омске будет гостить иностранный гость – Рене де Ла Гард (6+). Билеты на певца из Франции стоят дешевле некоторых российских звезд: от 1000 рублей до 3500 рублей. 23 ноября выступит Валерий Семин (6+) – участник всех эфиров выходного дня Андрея Малахова, просят за его выступление от 2400 до 4800 рублей.

– За последние годы конкуренция значительно выросла, очень выросли затраты на проведение, усложнились технические райдеры. Нужно успевать трансформировать бизнес-модель вместе с изменениями рынка, – комментирует Роман Семенов. – Резких изменений вкусов я не вижу. Немного уменьшилось количество молодых бездарных рэперов, и есть тенденция к ностальгии по 1980–1990-м.

Никита Михалков и ДК «Рубин»

Еще одна площадка, которая активно задействована в Омске под гастроли, – это Музыкальный театр. Вмещает 964 места, включая 795 мест в партере и 169 на балконе. 11 и 12 ноября за его сцене показ спектакля «12» (16+) от мастерской кинорежиссера Никиты Михалкова. Билетов на постановку осталось совсем немного: от 9 000 до 14 000 рублей.

Зал ДК «Рубин» рассчитан на 650 мест – это очень вместительное помещение для дворца культуры, который расположен на периферии. 15 ноября здесь покажут «Отдам бывшего в хорошие руки» (16+) от Московского театра комедии, на сцену выйдут звезды сериалов: Иван Зайцев, Роман Юнусов, Мария Кравченко, Юлия Такшина, Андрей Носков. Стоят билеты 1500–2700 рублей. 28 ноября состоится показ «Танго на шестерых» (16+), тоже блестящий состав: Светлана Галка, Александр Пашков, Анна Казючиц, Анатолий Журавлев, Оскар Кучера, Карина Мишулина.

Таким образом, афиша ноября в Омске получилась насыщенной. Однако о билете стоит позаботиться заранее. Впрочем, даже если сообщается, что места на концертных площадках заканчиваются, то помните, что билеты, как правило, поступают в продажу волнами. Вплоть до назначенной даты.