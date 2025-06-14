Скончался один из ветеранов-долгожителей.
Вчера, 13 июня, скончался 101-летний почетный житель Тары, ветеран Великой Отечественной войны Михаил Степулев. Об этом сообщил глава Тарского района Омской области Евгений Лысаков.
Михаил Мифодьевич родился 2 января 1924 года в селе Итюгас Тевризского района. На войну ушел в 18 лет, охранял от японцев железные дороги. После войны работал инкассатором, а в свободное от работы время ремонтировал часы, счетные и пишущие машинки, устанавливал коды на сейфы.
Прощание с Михаилом Мифодьевичем состоится в воскресенье, 15 июня, в 13:00 по адресу: Тара, переулок Спартаковский, 1.
Отметим, что Степулев был одним из старейших жителей Омской области. Самой старшей, Юлии Дерябиной, – 107 лет.