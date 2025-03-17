В регионе проживает около сотни женщин в возрасте более ста лет.

В минувшую субботу, 15 марта, свой день рождения отмечала старейшая жительница Омской области. Ветерану Великой Отечественной войны Юлии Дерябиной исполнилось 107 лет.

Как сообщили в Следственном комитете, представители которого приехали поздравить долгожительницу, Юлия Ильинична родилась в 1918 году в Тарском районе. Она рано потеряла родителей и воспитывалась в детском доме, видела разруху Гражданской войны, коллективизацию, помогала фронту в годы Великой Отечественной войны и восстанавливала сельское хозяйство в тяжелое послевоенное время. Юлия Дерябина имеет почетные звания «Труженик тыла» и «Ветеран труда».

– У старейшей жительницы Омска 7 детей, 14 внуков, 17 правнуков и 7 праправнуков, – отметили в СКР. – Эта замечательная женщина до ста лет вязала носки и варежки для близких. Сейчас о ней заботится ее большая и дружная семья. Юлия Ильинична следит за новостями Омска и страны, переживает за наших бойцов и ждет мира и Победы.

Ранее сообщалось, что в Омской области проживает 97 женщин в возрасте ста и более лет.