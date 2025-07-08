Профессор посвятил вузу 55 лет жизни и заложил фундамент для многочисленных достижений.

Сегодня, 8 июля, свой юбилей отмечает заслуженный деятель науки и техники РФ, профессор Виктор Потапов. Ему исполняется 90 лет. Потапов является основателем кафедры «Электронные вычислительные машины» (ныне – «Информатика и вычислительная техника») ОмГТУ, он посвятил вузу более 55 лет своей жизни.

Виктор Потапов – коренной омич. После учебы в Томске вернулся в родной город и начал работать в политехническом институте с 1968 года. Благодаря его трудам в вузе появился общеинститутский вычислительный центр, отраслевая научно-исследовательская лаборатория «Автоматизация проектирования АСУ» и научный центр «Информатика», который создали для разработки региональной программы информатизации Омской области.

Профессор стоял у истоков кафедры «Электронные вычислительные машины». Через 20 лет она первая в Омске перешла на многоуровневую подготовку бакалавров, а с 2006 года – на подготовку магистров. Выпускники кафедры стали очень востребованы, они успешно работали на производстве, в научно-исследовательских институтах, конструкторских бюро, вычислительных центрах и вузах.

С 1977 по 1985 год Виктор Потапов был проректором по научной работе в ОмГТУ. Он внедрил в вузе систему учебно- и научно-производственных комплексов, а также эффективную систему управления научными исследованиями. Последняя получила высокую оценку – в 1982 году ее удостоили серебряной медали ВДНХ, а в 1983 году Минвуз РСФСР признал ее лучшей в стране.

Профессор считает, что одно из ярких достижений его научной деятельности – включение периферийного вуза ОмГТУ в состав хозрасчетного научного объединения Минвуза РСФСР. Благодаря этому вуз смог распоряжаться доходами от выполнения хозрасчетных НИР по своему усмотрению. Кроме того, омский политех вошел в ТОП-5 вузов РСФСР по научной работе и получил переходящее Красное знамя Совета министров РСФСР. А научная деятельность стала основой для подготовки научных кадров.

Коллеги и друзья поздравляют Виктора Ильича с юбилеем! Крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия и дальнейших успехов в профессиональной деятельности!