В своем поздравлении с Праздником Весны и Труда министр труда и социального развития заявил о возвращении тренда на рабочие профессии.

В своем поздравлении с Праздником Весны и Труда министр труда и социального развития заявил о возвращении тренда на рабочие профессии.

Заместитель председателя правительства, министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов поздравил жителей региона с праздником 1 Мая. По его словам, сегодня земляки честно и добросовестно трудятся на производстве, в учреждениях социальной сферы, городского хозяйства и транспорта, а также в других отраслях.

Особенно востребованы оборонные предприятия, на которых выпускают самое современное вооружение и оснащение для потребностей армии. Министр труда и социального развития отметил, что в тренде вновь рабочий класс.

– За последние годы серьезно вырос прeстиж профeссий в сфeрe рeального производства, а профессиональная подготовка в школах и инженерные классы стали современными реалиями, – подчеркнул Владимир Куприянов.

Но при этом важно учитывать качество занятости и подготовки квалифицированных специалистов, что помогает решать задачу импортозамещения. С этой целью в 2025 году планируется запустить нацпроект «Кадры». У омичей никогда не возникало проблем с выполнением профессиональных задач.

– Трудолюбие, профессиональный талант, упорство в достижении своих целей всегда отличали наших земляков, – высказался министр труда и социального развития, выразив признательность старшему поколению.

Владимир Куприянов пожелал омичам благополучия, оптимизма, новых трудовых свершений.