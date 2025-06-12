Строительство диспетчерского пункта в микрорайоне Зеленая Река позволит начать троллейбусное сообщение.

Муниципальное предприятие «Электрический транспорт» разместило на портале госзакупок заказ на сборку модульного здания диспетчерского пункта на улице Дергачева в микрорайоне Зеленая Река. Диспетчерский пункт нужен для запуска троллейбусного сообщения в новый микрорайон, расположенный на окраине Омска.

Объект будет представлять собой модульную конструкцию площадью 120 кв. м, в которой разместятся девять помещений, включая непосредственно диспетчерскую, предрейсовый контроль, кассу, слесарную, комнату отдыха и другое. В здании смогут одновременно расположиться 38 человек, включая водителей троллейбусов и кондукторов.

Согласно планам властей, троллейбусное сообщение на Левобережье должно связать новые микрорайоны Левобережья – Зеленая Река и Кварталы Драверта на улице Крупской – с различными частями Омска: городком Нефтяников, железнодорожным вокзалом и улицей 10 лет Октября. Всего будет запущено три маршрута. Диспетчерский пункт также собираются построить возле торгового центра «Мега».