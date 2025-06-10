Психолог рассказала, что одна из причин заинтересованности – элемент сюрприза.

В Омске среди детей и взрослых набирают популярность игрушечные монстры под названием Лабубу. Об этом феномене рассказала детский психолог Евгения Корноухова.

– Это элемент сюрприза, то есть в коробке непонятно что будет. Появляется азарт, появляется интерес, естественно, это первое. А второе, если, например, говорить про детей, дети, как описывают, они необычные, они немного пугающие, и это интересно. Детям всегда нравилось бояться, страшилки были всегда. Такой контролируемый немножко риск, когда можно безопасно побояться, – рассказала Корноухова в интервью «Вести Омск».

Психолог отметила, что второй момент касается коллекционирования. По его словам, дети всегда что-то собирали – раньше это были фантики, теперь чаще игрушки. Это имеет и социальный подтекст: обладание такой же игрушкой, как у популярного блогера или известного человека, становится способом присоединиться к нему, почувствовать общность.

– Это еще и такой социальный момент, мы можем обсуждать эти игрушки, мы можем сравнивать у кого какие есть игрушки, меняться, с одной стороны, это укрепляет отношения, с другой стороны, конкуренция есть, это тоже всегда было, у кого какие фантики, у кого больше и так далее. То есть, на мой взгляд, ничего такого глобально нового не происходит, то есть это было всегда, меняется охват территории, меняется сама форма, – добавил специалист.

Корноухова подчеркнула, что увлеченность взрослых новой игрушкой объясняется усталостью от постоянного стремления к успеху, тревожностью и напряженностью повседневной жизни. Людям хочется отвлечься от повседневных забот, расслабиться и получить легкое удовольствие. Именно поэтому, по её мнению, возникает такой общественный интерес, однако рано или поздно эта тенденция достигнет своего пика и уступит место чему-то новому.