Преподаватель ОмГУ рассказала о том, как патриотизм влияет на интеллектуальный и производственный потенциал региона

Кандидат психологических наук Арина Маленова объяснила, почему тема патриотизма всегда интересна ученым-исследователям.

Патриотизм в глобальном смысле – это любовь к родине, языку, обычаям, культуре. Локальный – любовь к родной области, городу, поселку. Некоторое время назад немало говорили о том, что в нашей стране эти чувства утрачены и были времена, когда неловко было называть себя патриотом. Сегодня многое меняется, создаются условия для возрождения национальных ценностей, к числу которых отнесен и патриотизм. По мнению кандидата психологических наук, доцента кафедры общей и социальной психологии Арины Маленовой, патриотичное отношение к родине у населения нашей страны ярко выражено, патриотизм в нашем менталитете представлен на уровне культурного кода.

Весной 2025 года проект под руководством Арины Маленовой «Локальный патриотизм как фактор сохранения интеллектуального и производственного потенциала региона: технологии оценки и развития» получил поддержку Российского научного фонда и регионального Министерства науки, высшего образования и научно-технологического развития Омской области.

Почему тема патриотизма интересна ученым? Можно ли научить человека любить родину и насколько позитивное отношение к месту своего рождения может повлиять на успехи в построении жизненной траектории? Об этом рассказывает руководитель проекта.

– Арина Юрьевна, почему тема патриотизма интересна ученым и какую роль может сыграть наука в формировании патриотизма, его изучении, оценке?

– Тема не новая, но обострившаяся в современных реалиях. А поскольку наука – это сфера, которая прежде всего реагирует на социальные вызовы, то исследования должны отвечать общественным запросам. Наука существует для того, чтобы обществу стало жить легче, комфортнее, чтобы научные знания помогали населению эффективнее решать обыденные задачи. Любовь к своему городу, являясь самым локальным уровнем государственного, национального патриотизма, выступает фактором не только общественно важным, но и личностно значимым. Поэтому интерес к изучению патриотизма вызван и объективными, и субъективными обстоятельствами.

– Расскажите о сути вашего проекта, на решение каких задач он направлен.

– Специфика нашего проекта в том, что, представляя Сибирский регион, мы сконцентрировались именно на Омской области. Мы говорим о сохранении интеллектуального и производственного потенциала нашего региона, то есть проект рассчитан на изучение и сопровождение в большей степени учащейся и работающей молодежи.

Молодые специалисты, студенты и старшеклассники – это группы миграционного риска. Ранее мы работали над проектом, который был связан с миграционными установками молодежи. Достаточно хорошо изучили эту тему, понимаем, как формируются такие установки и какова вероятность их осуществления. В этот раз решили переключиться на поиск не «выталкивающих», а «удерживающих» факторов, перейти от оценки рисков к обнаружению ресурсов. Нам кажется, что локальный патриотизм один из них.

– Ваши исследования помогают найти механизмы, которые способны воспитать любовь к малой родине и снизить миграционную активность омской молодежи?

– Да, конечно, мы ищем такие механизмы: как оценить, спрогнозировать и повлиять на то, чтобы снизить миграционную убыль через формирование локального патриотизма. Наш проект – социально-психологический. Локальный патриотизм мы понимаем не только как эмоциональную связь с местом рождения, с так называемой малой родиной, но и как формирование идентичности с ним, позитивной оценки города и себя как его жителя. И пожалуй, самый главный созидательный компонент – это вовлеченность, которая проявляется в поведении человека: что я делаю для того, чтобы город стал лучше, благополучнее и мне в нем стало комфортнее жить. Хочется, чтобы молодой человек видел не только то, что город может сделать для него, но и понимал, что он может сделать для города. А это очень важно, ведь когда я вкладываю свою душу, свои силы, я и сам добиваюсь успеха, и мир вокруг делаю лучше.

Здесь основная сложность заключается в том, что, несмотря на любовь к своему городу, молодые люди часто не видят свое будущее в Омске. Для обучения, трудоустройства, самореализации они рассматривают другие регионы. Причем это не всегда мегаполисы, зачастую это сопоставимые с Омском по населению и по уровню жизни Томск, Новосибирск, Екатеринбург. Мы делаем вывод: есть недооценка нашего города, имеющего большие ресурсы. Одна из задач проекта – их показать и укрепить в сознании молодежи уникальный имидж города с богатой историей и достижениями в разных сферах. Психологическая наука и практика может помогать формировать ценностное отношение омичей к своему городу.

– Таким образом можно научить человека любить родину?

– Патриотизм не является врожденным чувством. Мы рассматриваем его как некую установку, которая включена в ценностно-смысловую сферу личности и начинает сознательно формироваться в подростковом возрасте. Именно в этот период надо активно и при этом мягко, экологично, работать с юными омичами, усиливать их знакомство со своим регионом, демонстрировать, в чем состоит его ценность и значимость в жизни страны, чем можно гордиться. Поэтому в нашем проекте кроме исследовательской части есть прикладная. В разных форматах мы взаимодействуем со студентами и школьниками с целью укрепления их связи с пространством, которое их окружает. Ключевым для нас является приверженность городу, которая обеспечивает человеку психологическую защищенность, стремление укреплять, а не разрывать социальные связи. И результаты нашей работы показывают положительную динамику. В ближайших планах – выход на работающую молодежь. Важно отметить, что все практики, которые мы используем, научно обоснованные. Они строятся на результатах исследований – наших и коллег из других сибирских городов.

– Почему все же в центре внимания именно приверженность городу?

– Мы несколько лет занимались проблемой миграции, более пяти лет – проблемой психологического благополучия молодежи. Мы изучали разные социально-демографические группы – возрастные, гендерные, национальные, семейные и др. Оказалось, что все эти характеристики по-разному влияют на миграционные планы, но связь с городом всегда играет однозначную универсальную роль. Эмоциональная привязанность к городу снижает миграционные установки. Именно отношение с местом проживания является одним из важных моментов для построения жизненной траектории. И очень важно, чтобы каждый человек это осознавал, когда делает свой выбор.

– Проект рассчитан на два года. Что за прошедшее время вам уже удалось сделать и что в планах?

– Для начала нужно все тщательно изучить. Поэтому первый этап связан преимущественно с исследовательскими задачами. Апробируем комплекс методик для изучения локального патриотизма и создаем свой авторский инструмент. Это довольно трудоемкий процесс – необходимо организовать ряд психометрических проверок, которые требуют времени и дополнительных срезов. На данный момент мы приблизились к конечному результату, получив компактную методику, которую можно использовать в научных и прикладных целях.

По словам Алены Юрьевны, следующая задача проекта – изучить специфику локального патриотизма на примере омской молодежи. На второй год планируется провести совместные исследования с учеными из Новосибирска, Томска, Красноярска, Тюмени, чтобы сравнить уровень и особенности локального патриотизма в Омске и Екатеринбурге, а также в крупных мегаполисах – Москве и Санкт-Петербурге.