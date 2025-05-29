Детский медицинский психолог МЦСМ «Евромед» Роза Станкеева объяснила, как ребенку пережить развод родителей, как подготовить малыша к школе или детсаду и как бороться с гаджетами.

В современном мире дети сталкиваются с растущим количеством стрессовых ситуаций: высокие требования в школе, бурное развитие технологий, обилие информации и изменения в семье могут вызвать тревожность, неуверенность в себе и даже проблемы в общении. Многие родители считают, что со всеми сложностями ребенок должен справляться самостоятельно или с поддержкой семьи. Однако профессиональная помощь может значительно облегчить процесс взросления.

Обращение к специалисту – это не слабость, а проявление заботы о психическом и эмоциональном здоровье ребенка.

Детский медицинский психолог МЦСМ «Евромед» Роза Станкеева ответила на самые частые вопросы, с которыми к ней обращаются родители детей и подростков.

Как объяснить ребенку развод родителей?

Распадается семья, и очень важно в это время придать значение чувствам ребенка. Необходимо собрать семейный совет и предупредить ребенка о том, что в его жизни тоже грядут перемены. Здесь важно сказать, что родители приняли решение, что никогда больше не будут жить вместе. Это слово «никогда» очень важно, если это действительно не манипуляция, а развод, который предполагает юридически другую картину в семье. Поэтому необходимо обязательно сообщить об этом ребенку.

Второй важный момент: нужно сказать ребенку, что он не виноват в том, что произошло, и что мама с папой разводятся только по причине того, что разлюбили друг друга. Это история о том, как люди встречаются, как любят, как в любви рождаются дети, а потом может произойти нечто, что не позволяет быть рядом друг с другом. Это очень важная принципиальная позиция, когда проблема обозначается ребенку и дается возможность ему эмоционально отреагировать. Будут слезы, будет агрессия. Ребенок будет обвинять родителей. Но это именно те чувства, которые ребенок должен пережить.

Есть и еще один важный момент: когда изменяется семейная структура, для ребенка принципиальных перемен быть не должно. Поэтому родители ищут возможность договариваться и предлагать ребенку ту схему, к которой он привык. К примеру, выходные дни обязательно должны включать один день, когда родители проводят время совместно с ребенком. При этом они не должны ссориться, скандалить и обсуждать свои проблемы, а должны сосредоточиться только на ребенке, окружив его благоприятной атмосферой.

Если развод происходит через суд, то порядок общения устанавливается там. Здесь очень важно быть пунктуальными и продолжать взаимодействовать, беречь чувства и психику ребенка, чтобы он смог адаптироваться к новым условиям. Адаптация занимает минимум шесть месяцев.

Если в семье появляются новые партнеры, то ребенка нужно постепенно вводить в новую семью.

Чем больше взрослых уважительно относятся к ребенку, чем больше взрослых любят его и заботятся о нем, тем психически он становится более зрелым и стойким.

Если родители начинают конфликтовать, а ребенок остается «на обочине», то это может привести к психической травме, которая будет давать отголоски в его будущем.

Здесь, возможно, будет уместна семейная терапия и посещение детского психолога.

Как бороться с гаджетами?

В эпоху цифровизации онлайн-общение стало для подростков важным способом коммуникации, особенно для тех, кому сложно контактировать офлайн. Полное ограничение гаджетов может привести к стрессу, конфликтам и ухудшению отношений в семье. Эксперты советуют вместо запретов договариваться с подростком, совместно устанавливая правила использования устройств и подписывая так называемый семейный договор. Для профилактики «ухода» ребенка в виртуальный мир важно предложить альтернативы: совместные занятия, прогулки и формирование семейных традиций.

Важный момент – личный пример родителей. Если взрослые сами много времени проводят в телефоне, подростки неизбежно повторяют это поведение.

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Как подготовить ребенка к детскому саду или школе?

Главным показателем готовности ребенка в школе являются мотивы для обучения – социальные и познавательные. Социальные – это мотивы, связанные с желанием ребенка занять новое место в системе общественных отношений, стать взрослым. Познавательные – связанные с расширенными интересами ребенка, желанием больше знать и познавать окружающий мир. Если эти две ведущие потребности ребенка совпадают, можно считать, что готовность к обучению зрелая.

Поддерживая «взрослость» ребенка, одобряя его способность действовать, расширяя и, возможно, формируя его коммуникации с миром, социальные компетенции, родители помогают дошкольнику достичь готовности к школьному обучению. В познавательном плане – разговаривать с ребенком, рассуждать, изучать совместно науку, заниматься творчеством.

Если речь идет о готовности к детскому саду, то важно помнить про режимные моменты (сон, прогулки), сформированный общегигиенический навык: самостоятельно уметь кушать ложкой, пользоваться туалетом, надевать и снимать одежду. Обязательным является соблюдение процесса адаптации ребенка к новым социальным условиям. Главное – не нарушать процесс привыкания, а совместно с ребенком, не торопясь, преодолеть его. Во время адаптации не рекомендуется предлагать ребенку переживать дополнительно, кроме детского сада, новые впечатления, развлечения, знакомство с другими людьми. Только детский сад, новый опыт и домашняя, привычная обстановка, зона комфорта.

Регулярные консультации психолога помогают создать прочный фундамент для гармоничного развития личности ребенка, что особенно важно в динамичной и изменчивой современной среде. Не стоит ждать, когда ситуация выйдет из-под контроля. Современный детский психолог – надежный союзник родителей, готовый помочь ребенку быть счастливым и уверенным в себе!

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