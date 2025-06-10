Матч звезд российских игроков КХЛ и НХЛ пройдет в Москве 13 июля.
Сформирован состав команд звезд Национальной хоккейной лиги и Континентальной хоккейной лиги для участия в благотворительном «Матче года», который состоится 13 июля в Москве. Об этом пишет «МатчТВ».
В команду НХЛ вошли Александр Овечкин («Вашингтон»), Михаил Сергачев («Юта»), Артемий Панарин («Нью‑Йорк Рейнджерс»), Кирилл Капризов («Миннесота») и Кирилл Марченко («Коламбус»).
Континентальную хоккейную лигу представят Владимир Ткачев, Дамир Шарипзянов («Авангард»), Вадим Шипачев («Динамо» Минск), Александр Радулов («Локомотив») и Николай Голдобин («Спартак»).
Добавим, что первая игра в подобных составах состоялась в прошлом году, счет была на равных – 8:8.