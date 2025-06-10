В результате она покинула больницу, но попала в полицию.

В этом году омичи уже 130 раз нападали на медиков. Только за последнюю неделю росгвардейцы выезжали на 9 тревожных сигналов.

Вчера, 9 июня, 32-летняя пыталась избить фельдшера в больнице на улице Перелета. Она была пьяна, нуждалась в госпитализации, но отказывалась от медицинской помощи. Росгвардейцы задержали буйную пациентку и передали полицейским.

– В большинстве случаев медики сталкиваются с агрессией со стороны пациентов, зачастую находящихся в состоянии опьянения. Также оказанию экстренной помощи мешают агрессивно настроенные родственники или другие лица, находящиеся на месте вызова, – отмечает вневедомственная охрана.

В минувшие выходные в больнице в Октябрьском округе также пьяная женщина вела себя агрессивно в приемном покое. Она материлась и мешала работе медиков, пока ее действия не пресекли росгвардейцы.