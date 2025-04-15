Команда «Омский доктор» объединила врачей разных направлений.

Хоккейная команда «Омский доктор» готовится участвовать во Всероссийском турнире по хоккею с шайбой «Кубок Гиппократа». Мероприятие состоится в октябре 2025 года.

В Сочи приедут 15 команд из разных уголков России. Омские медики собираются показать достойную игру и побороться за победу. «Омский доктор» – это хоккейная команда, которая объединила врачей разных направлений, а также студентов и ординаторов ОмГМУ.

– В команду «Омский доктор» попал с момента ее основания, – рассказал капитан студенческой хоккейной команды, студент 5-го курса Леонид Гуркин. – Знал некоторых врачей, которые тоже любительски занимаются, в Сети списались с ними спонтанно, постепенно стали собираться врачи, увлекающиеся хоккеем. Я, как игрок студенческой команды, знаю, что у нас десять лет назад уже была студенческая команда, ее игроки давным-давно окончили университет. Написал бывшему капитану университетской команды, он тоже подсуетился и привел свою «старую гвардию» из числа тех, кто остался жить и работать в Омске.

Команда является частью Ассоциации хоккеистов-любителей и Общества хоккейных любительских команд. В этом сезоне омские медики уже сыграли шесть официальных игр и победили в половине из них.

– Медицина – это основной род моей деятельности, определяющий мой образ жизни, – объяснил студент 5-го курса Никита Осипов. – А активные занятия спортом и углубление своих знаний в каждом из его видов дают мне понимание особенностей диагностики и лечения травм, полученных во время занятий определенным видом спорта. В прошлом сезоне команда ОмГМУ заняла 3-е место в чемпионате СХЛ, что говорит о том, что медицинские работники могут заниматься не только научной деятельностью, но и показывать хорошие результаты в соревновательных видах спорта, являться примером для подражания.

По словам участников, они играют в команде из-за влияния семьи, чтобы отвлечься от рутины, снизить стресс, найти отдушину от учебы или работы, завести новые знакомства и пообщаться. Примечательно, что в числе игроков есть студент, который в свое время выбрал медицину, а не контракт с «Омскими ястребами».