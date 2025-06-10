Цена контрактов неизвестна.

Московская компания «Айсорс» объявила о закупках стройматериалов для реконструкции СКК им. Блинова. Соответствующие лоты размещены на электронной торговой площадке Газпромбанка.

Запросы размещены 9 июня и включают в себя приобретение бетона, кирпича, цемента, арматуры, изоляции, мастики, элементов систем водоснабжения и канализации, а также противопожарного оборудования.

Цена контрактов не указывается. Место доставки товаров – улица Декабристов, 91, где расположен СКК им. Блинова, а также Овощной проезд, 7/5.

Напомним, что СКК им. Блинова, открытый в 1986 году и рассчитанный на 5,2 тысячи зрителей, долгое время служил ключевой спортивной ареной Омска и городской достопримечательностью.

Здесь проходили матчи «Авангарда» и «Омички», а также концерты известных артистов. Комплекс перестал использоваться с 2020 года.

В феврале 2025 года проект реконструкции комплекса прошел процедуру государственной экспертизы. На реализацию задуманных мероприятий потребуется вложить около 2 млрд рублей, которые будут выделены федеральным правительством в течение трех лет.

После реконструкции и открытия в комплексе планируется разместить команду ВХЛ «Омские Крылья», а также проводить волейбольные матчи Суперлиги с участием «Омички» и другие мероприятия.

Ранее сообщалось, что работы начались внутри комплекса. Перед подрядчиком стоит задача завершить демонтаж за 3 месяца.