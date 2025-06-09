Омск-Информ
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·Спорт

Это самые дорогие места.
В Омске началась продажа билетов та турнир SFC-11 Александра Шлеменко. Их стоимость начинается от 500 и доходит до 20 000 рублей. Отметим, что в прошлом году максимальная цена билетов составляла 15 000 рублей.
Напомним, турнир состоится 12 июля на «G-Drive Арене». Главным событием вечера станет поединок самого Шлеменко. С кем сразится омский боец смешанных единоборств, пока не сообщается.
Андрей Андреев
·Спорт

Это самые дорогие места.
В Омске началась продажа билетов та турнир SFC-11 Александра Шлеменко. Их стоимость начинается от 500 и доходит до 20 000 рублей. Отметим, что в прошлом году максимальная цена билетов составляла 15 000 рублей.
Напомним, турнир состоится 12 июля на «G-Drive Арене». Главным событием вечера станет поединок самого Шлеменко. С кем сразится омский боец смешанных единоборств, пока не сообщается.
Андрей Андреев