Соревнования состоялись в десятый раз.

В Омске прошел 10-й детско-юношеский турнир по смешанным единоборствам «Кубок Зборовского». Соревнование собрало более 360 молодых спортсменов из 15 регионов России.

Мероприятие организовала школа чемпиона по MMA Александра Шлеменко при поддержке регионального правительства и компании «Газпром нефть».

– 2025-й стал для Омска особенным! В этом году наш город получил статус молодежной столицы России. Команда Александра Шлеменко делает многое для того, чтобы Омск носил это почетное звание заслуженно, – сказал зампредседателя правительства Омской области Иван Колесник. – Школа единоборств не только развивает спорт в нашем регионе, но и прививает своим воспитанникам любовь к Родине и здоровому образу жизни. А благодаря проведению таких турниров, как «Кубок Зборовского», наша молодежь становится сильнее и обретает жизненную цель. Школа единоборств воспитывает поколение сознательных молодых людей, которые станут не только отличными спортсменами, но и достойными гражданами нашей страны.

За победу на турнире сражались спортсмены в четырех возрастных категориях. Финалисты старшей возрастной группы (18–20 лет) получили первый взрослый спортивный разряд.

Победителям и призерам 14–15 лет и 16–17 лет присвоили второй взрослый спортивный разряд, а финалистам и призерам младших возрастных групп (12–13 лет) – третий.

– Десять лет назад при поддержке «Газпром нефти» в Омске началась история школы единоборств. История, которая вдохновила сотни людей, сделала спорт в регионе по-настоящему массовым и доступным и во многом изменила сам город, – сказала директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» Ярина Сугакова. – Сегодня «Шторм» – это 12 школ смешанных единоборств в 8 регионах, всероссийские турниры, инфраструктура и целая философия, направленная на вовлечение людей в здоровый образ жизни. Свое десятилетие школа празднует в год, когда Омск стал молодежной столицей России. И во многом благодаря работе Александра Шлеменко город превратился в мощный центр притяжения для молодежи – тех, кто ищет себя, хочет развиваться и жаждет побед.

Отметим, что спортсмены соревновались не только в личном, но и в командном первенствах. Сильнейшей сборной стала команда омичей.

– Этот год юбилейный для омской школы, – сказал основатель Александр Шлеменко. – 10 лет назад мы впервые открыли двери для юных омичей, некоторые из которых уже стали профессиональными спортсменами, а другие показывают высокие результаты на турнирах любительского уровня. «Кубок Зборовского» является отличной стартовой площадкой для бойцов, которые делают первые шаги в спорте, они могут проявить свой уровень подготовки в достойной конкурентной борьбе. Омичи, не выезжая за пределы родного региона, могут повысить свой профессионализм в сфере единоборств, побеждая бойцов со всей страны, что дает им возможность в будущем выйти на профессиональную спортивную арену для покорения новых вершин. Благодаря поддержке правительства Омской области и компании «Газпром нефть» мы имеем возможность проводить соревнования на самом высоком уровне, а участники турниров не совершают при этом никаких денежных взносов.

«Кубок Зборовского» – это межрегиональный турнир по ММА, он проходит в Омске каждый год. Соревнование является частью спортивных проектов омской школы единоборств, которая c 2015 г. развивается при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города». Турнир посвящен памяти заслуженного тренера СССР по единоборствам Владимира Зборовского. Он был наставником Александра Шлеменко.