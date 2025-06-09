Сегодня, 9 июня, начинаются недельные Большие гастроли Театра Вахтангова. Омичи увидят в числе шести спектаклей премьеру текущего сезона – «Ионыч».

Большие гастроли Театра Вахтангова в Омске начинаются сегодня с премьеры сезона – спектакля в постановке режиссера Олега Долина по рассказу Чехова «Ионыч». Во время пресс-конференции, посвященной гастролям, директор Театра Вахтангова Кирилл Крок признался, что сформировать афишу для Омска – задача не из легких, несмотря на обширный репертуар. Дело в том, что вахтанговцы приезжают в Омск регулярно – каждые два года. И с одной стороны, спектакли должны быть новыми для омичей, а с другой – соответствовать техническим возможностями местных площадок.

В итоге в гастрольную афишу попали: «Ионыч» по рассказу Чехова (16+), «Нахлебник» по Тургеневу (16+), «Повести Пушкина» (16+), «Ричард III» У. Шекспира (16+), «Долгие годы» (сценическая версия Георгия Долмазяна, 16+), и «Улыбнись нам, Господи» (16+) по романам Г. Кановича.

– Мне кажется, афиша получилась очень разнообразная. Она покажет всю палитру творческих, художественных возможностей, которые сегодня имеются в Вахтанговском театре. Это работы совершенно разных, диаметрально противоположных режиссеров, с их разными художественными взглядами на театр, – подчеркнул Кирилл Крок. – Приятно, что наши гастроли поддерживает губернатор Омской области, в том числе финансово. Это очень важно. Едет огромный театр с полным комплектом декораций, оборудования, света, чтобы, когда откроется занавес, все зрители, которые придут на наши спектакли, увидели ровно то, что видят наши зрители в Москве на Арбате. Это все стоит денег – логистика, билеты, фуры, а также арендное оборудование.

Также Кирилл Крок отметил роль Росконцерта и федеральной программы «Большие гастроли», работающей при Министерстве культуры Российской Федерации. Благодаря ей Омский государственный академический театр драмы так же, раз в два года, показывает свои лучшие спектакли в Москве, на площадках Театра Вахтангова.

Кирилл Кром и директор Омской драмы Виктор Лапухин напомнили о том, что два театра давно и прочно связаны узами памяти. Большая дружба зародилась в далекие 40-е, военные годы. В самом начале Великой Отечественной войны в здание Театра Вахтангова в Москве попала бомба. Осенью театр был эвакуирован в Омск. Театр Вахтангова делил сцену с труппой Омской драмы долгих 28 месяцев. И не только сцену, с москвичами, которые приехали «налегке», делились буквально всем. Эта связь времен сохранилась во многом благодаря легендарному Михаилу Ульянову, уроженцу Омской области, делавшему свои первые актерские шаги в студии при Омском областном драмтеатре. И уже будучи художественным руководителем Вахтанговского театра, он передал эстафету памяти следующим поколениям.

Министр культуры Омской области Юрий Трофимов привел интересный факт. Оказывается, костюм, в котором Михаил Ульянов играл главную роль с спектакле «Ричард III» много лет, хранится в Омском историческом музее. И какое-то время экспонировался в Музее Ульянова в Таре. Конечно, в гастрольной афише – новая постановка «Ричард III», но это произведение для театра имеет бльшую ценность по целому ряду причин.

В связи с тем что Омск в 2026 году выбран культурной столицей России, возник вопрос, а не приурочить ли к этому внеочередные гастроли вахтанговцев. И эта мысль показалась интересной представителям всех сторон.

По традиции, уже прибывшие в Омск вахтанговцы и местные представители культурного сообщества закрепили цветы на мемориальной доске на здании театра с указанием дат эвакуации. А затем возложили букеты к памятнику Михаилу Ульянову.