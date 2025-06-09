Объявлены поиски еще одного мужчины.
В Омске разыскивают 42-летнего Сергея Комарова. Мужчина пропал неделю назад, 2 июня.
Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», Сергей вышел на улицу и не вернулся домой. С тех пор его местонахождение остается неизвестным.
Приметы: рост 160 см, телосложение нормальное, волосы черные, глаза карие. Он был одет в серую как на фото жилетку, белую рубашку, черные штаны, черные кроссовки и серую бейсболку.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении, просят немедленно сообщить по телефонам горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112.
Также в регионе продолжаются поиски Алексея Шишкина и Алексея Грязева,пропавших при аналогичных обстоятельствах. Ранее сообщалось, что в Омской области стали массово пропадать дети. Под Омском все еще ищут Милену Акентьеву. Пропавшую школьницу Анастасию Чурбанову нашли.