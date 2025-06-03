Омск-Информ
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·Происшествия

Родные не видели ее уже почти неделю.
В Омске пропала 15-летняя Анастасия Чурбанова. Как сообщает поисково-спасательный отряд «Доброспас-Омск», 28 мая девочка вышла из дома в микрорайоне Крутая Горка и не вернулась.
Приметы девушки: рост 150 см, худощавое телосложение, волнистые черные волосы до плеч. Девушка была одела в черную кепку, оранжевую кофту, черные джинсы, белые кроссовки с черными полосками по бокам.
Отметим, что девушка уже пропадала в мае прошлого года.
Между тем, в Муромцевском районе продолжаются поиски 18-летней Милены Акентьевой.
Андрей Андреев
·Происшествия

Родные не видели ее уже почти неделю.
В Омске пропала 15-летняя Анастасия Чурбанова. Как сообщает поисково-спасательный отряд «Доброспас-Омск», 28 мая девочка вышла из дома в микрорайоне Крутая Горка и не вернулась.
Приметы девушки: рост 150 см, худощавое телосложение, волнистые черные волосы до плеч. Девушка была одела в черную кепку, оранжевую кофту, черные джинсы, белые кроссовки с черными полосками по бокам.
Отметим, что девушка уже пропадала в мае прошлого года.
Между тем, в Муромцевском районе продолжаются поиски 18-летней Милены Акентьевой.
Андрей Андреев