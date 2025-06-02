Активная и масштабная работа служб и волонтеров прекращена.

В официальном сообществе администрации Камышино-Курского сельского поселения Муромцевского муниципального района Омской области сообщают, что масштабные поиски 18-летней жительницы села Милены Акентьевой прекращены.

– В прошлые жаркие выходные спасатели, службы МЧС и лесничества в тяжелейших условиях продолжили поиски. Отряд «ЛизаАлерт» свернул штаб на месте. Поиск не остановлен, далее они будут поддерживать информационно и удаленно службы и волонтеров по их запросу, – отметили в сообществе.

К тому же всех поблагодарили за участие в поисках девушки, которая пропала ранним утром 18 мая около деревни Камышино-Воронежское Муромцевского района. Местность, на которой искали ученицу 11 класса, сложная, заболоченная, со множеством затопленных территорий и высокой травой.

– Очень хочется поименно перечислить, но это будет огромнейший список. Откликнулось очень много людей, организаций. Всем вам низкий поклон за ваши добрые сердца, за потраченное время и силы, за гостеприимство. Эта страшная ситуация показывает, как наши дети уязвимы, как мы, взрослые, бываем бессердечны и равнодушны к их проблемам. Надеемся, что все-таки девочка жива и плутает в лесу, – написали в сообществе.

Обращение к Милене было размещено в соцсетях, по одной из версий, она может из-за шумихи сознательно не выходить на связь. За это время были отработаны сотни километров зеленого массива, опрошены все друзья, знакомые и родственники. Ее искали с воздуха, группами и служебными собаками. К сожалению, судьба девушки до сих пор неизвестна.