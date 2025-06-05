Омск-Информ
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·Происшествия

Девушку не могут найти уже почти три недели.
Следственное управление Следственного комитета России по Омской области продолжает вести активную работу по установлению обстоятельств исчезновения 18-летней Милены Акентьевой из деревни Моховой Привал Муромцевского района.
Известно, что девушка ушла из дома подруги в деревне Камышино-Воронежское около 6 часов утра 18 мая и с тех пор не вернулась домой. Ее местонахождение остается неизвестным.
Следователи осмотрели местность и помещение, где жила девушка, допросили знакомых и родственников, а также поговорили с мамой Милены, которая рассказала, что в 6:30 утра ей позвонила дочь и сообщила, что заблудилась. Связь с девушкой после этого оборвалась.
Для поисков применяются технические средства. Граждан просят сообщать любую полезную информацию по телефонам горячей линии: 79-32-97 или 395-506.
Ранее сообщалось, что накануне своего исчезновения девушка употребляла алкоголь с подругой в соседнем селе. Под утро она узнала о предположительной измене своего парня и эмоционально потрясенная убежала в лес. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу об ее исчезновении.
Мария Филимонова
·Происшествия

Девушку не могут найти уже почти три недели.
Следственное управление Следственного комитета России по Омской области продолжает вести активную работу по установлению обстоятельств исчезновения 18-летней Милены Акентьевой из деревни Моховой Привал Муромцевского района.
Известно, что девушка ушла из дома подруги в деревне Камышино-Воронежское около 6 часов утра 18 мая и с тех пор не вернулась домой. Ее местонахождение остается неизвестным.
Следователи осмотрели местность и помещение, где жила девушка, допросили знакомых и родственников, а также поговорили с мамой Милены, которая рассказала, что в 6:30 утра ей позвонила дочь и сообщила, что заблудилась. Связь с девушкой после этого оборвалась.
Для поисков применяются технические средства. Граждан просят сообщать любую полезную информацию по телефонам горячей линии: 79-32-97 или 395-506.
Ранее сообщалось, что накануне своего исчезновения девушка употребляла алкоголь с подругой в соседнем селе. Под утро она узнала о предположительной измене своего парня и эмоционально потрясенная убежала в лес. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу об ее исчезновении.
Мария Филимонова