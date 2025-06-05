Девушку не могут найти уже почти три недели.
Следственное управление Следственного комитета России по Омской области продолжает вести активную работу по установлению обстоятельств исчезновения 18-летней Милены Акентьевой из деревни Моховой Привал Муромцевского района.
Известно, что девушка ушла из дома подруги в деревне Камышино-Воронежское около 6 часов утра 18 мая и с тех пор не вернулась домой. Ее местонахождение остается неизвестным.
Следователи осмотрели местность и помещение, где жила девушка, допросили знакомых и родственников, а также поговорили с мамой Милены, которая рассказала, что в 6:30 утра ей позвонила дочь и сообщила, что заблудилась. Связь с девушкой после этого оборвалась.
Для поисков применяются технические средства. Граждан просят сообщать любую полезную информацию по телефонам горячей линии: 79-32-97 или 395-506.
Ранее сообщалось, что накануне своего исчезновения девушка употребляла алкоголь с подругой в соседнем селе. Под утро она узнала о предположительной измене своего парня и эмоционально потрясенная убежала в лес. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу об ее исчезновении.