Омича ищут третий день.

В Омске пропал 40-летний Алексей Шишкин. Как сообщает поисково-спасательный отряд «Доброспас-Омск», 3 июня мужчина вышел из дома на улице 3-я Енисейская и не вернулся. Его местоположение до сих пор неизвестно.

Особые приметы мужчины и во что он был одет, волонтеры не сообщают.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении Алексея Анатольевича, просят обратиться по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 102.