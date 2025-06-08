Деньги получат сотрудники пунктов отбора на военную службу по контракту, «подписавшие» наибольшее количество кандидатов.

На ближайшую среду, 11 июня, запланировано внеочередное заседание Омского городского Совета, на котором будут рассмотрены всего два вопроса. Один из них обозначен как «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельным категориям граждан».

Проект решения был опубликован 6 июня. Согласно документу, мера социальной поддержки будет назначаться сотрудникам пунктов отбора на военную службу по контракту, показавшим наиболее высокие результаты в привлечении новых контрактников. Выплата составит 50 тыс. рублей.

– Установить дополнительную меру социальной поддержки в виде выплаты в размере 50 тысяч рублей (после удержания налога на доходы физических лиц) сотрудникам органов согласно приложению к настоящему решению, достигшим лучших результатов в работе по оказанию содействия в привлечении граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства к заключению в пункте отбора на военную службу по контракту (2-го разряда) города Омска не ранее 1 июня 2025 года контрактов с Министерством обороны Российской Федерации о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации на срок не менее одного года от города Омска, – указано в документе.

Добавим, что пункты отбора на военную службу по контракту работают во всех округах Омска и располагаются в наиболее людных местах, в том числе у торговых центров и рядом с парками.