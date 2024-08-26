Омск-Информ
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·Общество

21-летний парень находится в списке из 115 военнослужащих, обменянных на солдат ВСУ.

В конце прошлой недели Россия и Украина провели обмен военнослужащими, попавшими в плен. Россия вернула 115 солдат, в основном это срочники, проходившие службу в Курской области. Сейчас в этом регионе России ведутся активные боевые действия, и призывники оказались в плену, так как объективно пока не готовы противостоять боевикам из ВСУ.

Одним из вернувшихся на родину солдат оказался 21-летний житель Омской области Александр Поляков. Сейчас молодой человек вместе с сослуживцами находится в Белоруссии, где проходит реабилитацию.

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·Общество

21-летний парень находится в списке из 115 военнослужащих, обменянных на солдат ВСУ.

В конце прошлой недели Россия и Украина провели обмен военнослужащими, попавшими в плен. Россия вернула 115 солдат, в основном это срочники, проходившие службу в Курской области. Сейчас в этом регионе России ведутся активные боевые действия, и призывники оказались в плену, так как объективно пока не готовы противостоять боевикам из ВСУ.

Одним из вернувшихся на родину солдат оказался 21-летний житель Омской области Александр Поляков. Сейчас молодой человек вместе с сослуживцами находится в Белоруссии, где проходит реабилитацию.

1089