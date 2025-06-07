Омск-Информ
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·Общество

Ранее на обращение омичей отреагировали в Tele2.

Омичи продолжают жаловаться на перебои с мобильным интернетом и связью. На одно из таких обращений, опубликованных в соцсетях сегодня, 7 июня, ответил представитель оператора «МегаФон».

– Здравствуйте, участники обсуждения! Сейчас могут наблюдаться сложности с работой интернета. Трудности возникли по независящим от нас причинам. Понимаем, как важно всегда оставаться на связи, и рекомендуем в этот период пользоваться Wi-Fi, – отметил представитель компании.

Напомним, что сегодня на жалобы омичей ответили в поддержке мобильной связи Tele2.

3072Алексей Новиков
·Общество

Ранее на обращение омичей отреагировали в Tele2.

Омичи продолжают жаловаться на перебои с мобильным интернетом и связью. На одно из таких обращений, опубликованных в соцсетях сегодня, 7 июня, ответил представитель оператора «МегаФон».

– Здравствуйте, участники обсуждения! Сейчас могут наблюдаться сложности с работой интернета. Трудности возникли по независящим от нас причинам. Понимаем, как важно всегда оставаться на связи, и рекомендуем в этот период пользоваться Wi-Fi, – отметил представитель компании.

Напомним, что сегодня на жалобы омичей ответили в поддержке мобильной связи Tele2.

3072Алексей Новиков