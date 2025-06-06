Омск занял 78-ю позицию рейтинга из 83.

Омск расположился в конце списка «Национального экологического рейтинга» регионов России за весну 2025 года. Омская область заняла 78-ю позицию в списке.

Экологическая обстановка хуже, чем в Омске, зафиксирована в пяти субъектах: Оренбургской, Челябинской и Свердловской областях, а также в Приморском и Забайкальском крае.

Самыми чистыми регионами признаны: Республика Алтай, Кабардино-Балкарская Республика и Мурманская область.

Чаще всего в крупных городах эксперты «Зеленого патруля» выделяют загрязнение атмосферного воздуха как основную экологическую проблему. Директор природоохранных программ организации Роман Пукалов объясняет ухудшение воздушной обстановки в Омске влиянием двух факторов.

– В Омске летела угольная пыль из труб ТЭЦ и пахло сероводородом из старой канализации, – рассказал Пукалов изданию «Коммерсантъ».

Напомним, что в прошлом месяце омский воздух был признан самым загрязненным в России. Количество микрочастиц, обнаруженных в воздухе, превышало норму в 3 раза.