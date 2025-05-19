По итогам первых 10 дней мая Омск стал лидером антирейтинга по загрязнению воздуха.

Омск возглавил антирейтинг городов России по загрязненности воздуха частицами пыли за первую половину мая. По данным Российской экологической партии «Зеленые», концентрация вредных веществ в атмосфере Омска была превышена больше чем в три раза.

Уровень PM2.5 (частицы, размер которых меньше 2,5 мкм, или 0,0025 мм)в омском воздухе в среднем держался на уровне в 89 мкг/м куб, в то время как это не должно превышать 25 мкг/мкуб.

Одной из причин столь высокой концентрации стала пыльная буря, обрушившаяся на город в конце апреля. Его последствия ощущались в течение нескольких последующих дней: частицы пыли оседали на автомобилях, окнах и витали в воздухе.

Однако природные явления – не единственная причина загрязнения. Значительное воздействие оказывает автомобильный транспорт, а также предприятия теплоэнергетики, такие как угольные электростанции ТГК-11 (ТЭЦ-5).

Промышленность тоже вносит свой вклад. Например, несколько дней назад Росприроднадзор вынес предупреждение Объединенной двигателестроительной корпорации за превышение предельно допустимых концентраций твердых частиц в Октябрьском округе. Доля загрязнения от этого предприятия оценивается более чем в 52 %.