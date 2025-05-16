Жители Омска и ближайшего пригорода потребовали от властей серьезных мер по улучшению экологии.

В администрации Центрального округа состоялась открытая встреча жителей города с представителями федеральных и региональных органов власти, посвященная проблеме экологии в Омске и ближайшем пригороде. Основные претензии людей накопились к работе ТЭЦ-5, принадлежащей АО «ТГК-11». Из-за работы золоотвала станции затопило большую территорию на окраине Омска, а в холодный период года зола, летящая из труб угольной ТЭЦ, засыпает «черным снегом» целые микрорайоны.

Минувшей зимой на него, в частности, жаловались жители микрорайонов Ростовка и Осташково, Амурского и Чкаловского поселков, омичи с Левобережья и городка Нефтяников. В Октябрьском округе пеплом засыпало ледовый каток, он был на автомобилях и одежде. Люди жаловались на сильную вонь и проблемы с дыханием.

Прокурорская проверка показала, что в период растопок котлоагрегатов ТЭЦ-5 в полном объеме не обеспечила очистку выбросов загрязняющих веществ. При этом Росприроднадзор, в компетенции которого входит контроль работы этой станции, от решения проблемы фактически самоустранился. В Омске нет даже полноценного управления этой федеральной службы.

– У нас это филиал новосибирского отделения. На миллионный город какой-то филиал! Нет работы, она отсутствует, – заявил организатор встречи, депутат Законодательного собрания Омской области Владимир Казанин. – Я не знаю, зачем дают этот телефон экологический, по которому люди сообщают о проблеме. Никаких мер после этого не принимается! После этого «черного снега» я пришел к ним, а меня уверяют, что так и должно быть!

Депутата поддержала одна из жительниц Центрального округа, которая провела собственное расследование, обращаясь в инстанции. Ей ответили, что в дни выпадения «черного снега» скорая помощь работала в штатном режиме, вызовов больше не стало, так что ничего страшного, по мнению чиновников, не произошло.

– Еще мне ответили, что в период с 16 января по 25 января 2025 года по требованию прокуратуры проведена проверка, в ходе которой установлено, что предприятие не обеспечивало бесперебойное действие газоочистительного оборудования, а в момент проведения проверки эффективность работы электрофильтра котлоагрегата № 6 была снижена. Возбуждено дело об административном правонарушении – что это такое? Тысячу рублей штрафа с них взяли, и все? – вопрошает омичка.

В зале призывали к решительным мерам, например, отказаться от угля с такими «зольными» качествами, перевести ТЭЦ на газ и совсем экстремальное – остановить работу теплоцентралей.

– Я из Ростовки, живу там 25 лет. Первоначально тоже были выбросы, но шум подняли, заставили их поставить нормальные фильтры, жили без этой золы. Но этой зимой они нас засыпали! Хочу понять, неужели у нас нет официальных рычагов, чтобы заставить ТЭЦ поставить фильтры? Все эти предписания, штрафы – для них это как укус комара! Вот тут говорят, давайте приостановим работу ТЭЦ, понятно, что этого не сделают, людям нужны и тепло, и горячая вода, но и травить омичей надо прекращать, – категорически высказался житель Омского района.

С ним согласился омич, живущий в Октябрьском округе. Мужчина призвал всех омичей писать официальные жалобы по поводу выбросов, а не строчить комментарии в интернете.

– Живем, как в старой кочегарке: воняет и везде измазаться можно. Так что надо жаловаться! Всем нам, омичам, а не сидеть в интернете и там писать. Уровень критической массы должен накопиться, тогда зашевелятся, – подвел своеобразную черту под дискуссией омич.

Центр экологического мониторинга, подведомственный Минприроды Омской области, по-прежнему принимает жалобы на выбросы по номеру 8-923-685-56-31. Обращение также можно направить в Омскую природоохранную прокуратуру, в Управление Роспотребнадзора по Омской области или написать в администрацию президента.