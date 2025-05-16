Жители окраины Омска, ближайшего пригорода и садоводы недовольны крайне вялыми действиями властей.

В Омске состоялась встреча, на которой обсуждали экологические проблемы жителей города и Омского района, связанные с работой ТЭЦ-5. На мероприятие приглашали большое количество официальных лиц, но многие места в президиуме пустовали.

На открытый разговор с жителями вышел Омский межрайонный природоохранный прокурор Артем Шельманов и представитель регионального минприроды Александр Харитонов. Проигнорировали приглашения в АО «ТГК-11» – предприятии, в состав которого и входят омские теплоцентрали, а также оба территориальных управления федеральных надзорных ведомств – Росприроднадзора и Роспотребнадзора.

– Одни нам не дают дышать и травят, другие закрывают на это глаза, – заявил организатор встречи, депутат Заксобрания Омской области Владимир Казанин.

Главный вопрос был по воде. 8 апреля Центральный районный суд Омска удовлетворил требования омского межрайонного природоохранного прокурора к АО «ТГК-11» и обязал компанию организовать откачку поверхностных вод в районе золоотвала на ТЭЦ-5. Под водой оказались огромный дачный массив и часть городской территории и территории Омского района. Суд также вынес постановление, обязывающее предприятие построить систему водоотвода.

– Было установлено, что ТГК-11 не исполнило некоторые проектные решения, касающиеся организации отвода паводковых вод и сбора поверхностного стока, что привело к затоплению территории, – напомнил Артем Шельманов.

Откачка воды сейчас идет, предприятие исполняет первое решение. На второе подана кассационная жалоба.

Ситуация в районе затопления и подтопления тяжелая: Осташково, Ростовку, Морозовку, Ульяновку, СНТ «Фиалка», «Сибирский садовод – 4», «Сигнал», «Электромера», «Магистраль» и другие топит с весны прошлого года; вода зашла в дома, на дачи, подворья, погиб урожай, сгнили плодовые деревья, ягоды, так и не высажена была рассада овощей, кормивших семьи. Вода продолжает свое разрушительное дело и по сей день.

– ЧП масштабное, тянет на федеральный уровень. Почему не вводят чрезвычайную ситуацию, как с Усть-Ишимом? – шептались до встречи люди.

Подтопление угрожает большим инфраструктурным объектам: железной дороге, аэродрому Северный, Сыропятскому тракту, реконструкция которого сейчас еще ведется. Люди настолько доведены до отчаяния, что готовы перекрыть эту трассу.

– Вы доведете людей до того, что перекроют Сыропятский тракт, и будет вся пресса в Омске, – эмоционально высказался один из жителей. О готовности выйти на митинг говорили и другие.

Ситуация только будет усугубляться. Пик паводка еще не пройден, затяжные дожди последней недели практически свели к нулю все работы в СНТ. Природоохранный прокурор рассказал, что надзорное ведомство готово создать мобильную группу, которая реагировала бы на все проблемы, возникающие на территории.

Новая встреча, посвященная этой масштабной проблеме, состоится в июле. К тому времени будет известно о результатах рассмотрения кассационной жалобы АО «ТГК-11», а также будет пройден пик паводка. Омичи надеются на диалог с надзорными ведомствами и более серьезное отношение властей к ситуации.