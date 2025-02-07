Он засыпает каток стадиона «Юность».
В редакцию «Омск-информа» обратился один из читателей. Омич пожаловался на выбросы золы в Октябрьском округе.
– Вчера вечером был на катке стадиона «Юность». С неба посыпалась зола. Еду, все время в глаза что-то попадает, как будто летние мошки, только колючие и жгущие роговицу. И лед тормозит. Небо было ясное, а со стороны ТЭЦ-5 – черный шлейф, – рассказал омич.
Мужчина провел ладонью по льду, и ладонь стала черная. Ботинки коньков посерели. По словам сотрудников катка, это продолжается уже три дня. С катка счищают черный снег, а для заливки приходится лить воды больше: золу не получается счистить.
– Когда я пришел, директор стадиона похвастался, что только что залили лед, и он очень хороший, а через полтора часа был кошмар, – отметил омич.
Отметим, что жалобы на пепел, падающий с неба, поступали от омичей и раньше. Покуратура даже нашла виновника.