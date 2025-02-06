Омск-Информ
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·Происшествия

Росприроднадзор установил, что ТГК-11 не занималась очищением выбросов загрязняющих веществ.

По требованию омской прокуратуры Росприроднадзор проверил атмосферный воздух в зоне работы структурного подразделения ТГК-11, ТЭЦ-5. Надзорное ведомство зафиксировало факты выпадения пепла в виде появления «черного снега».

Установлено, что в период растопок котлоагрегатов предприятием в полном объеме не обеспечена очистка выбросов загрязняющих веществ. В связи с изложенным контролирующим органом выдано предписание об устранении выявленных нарушений.  Рассматривается вопрос о привлечении ТГК-11 к административной ответственности. Речь идет о вероятности штрафа.

·Происшествия

Росприроднадзор установил, что ТГК-11 не занималась очищением выбросов загрязняющих веществ.

По требованию омской прокуратуры Росприроднадзор проверил атмосферный воздух в зоне работы структурного подразделения ТГК-11, ТЭЦ-5. Надзорное ведомство зафиксировало факты выпадения пепла в виде появления «черного снега».

Установлено, что в период растопок котлоагрегатов предприятием в полном объеме не обеспечена очистка выбросов загрязняющих веществ. В связи с изложенным контролирующим органом выдано предписание об устранении выявленных нарушений.  Рассматривается вопрос о привлечении ТГК-11 к административной ответственности. Речь идет о вероятности штрафа.