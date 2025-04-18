Омск-Информ
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·Общество

Концентрация пыли составила более 1 ПДК.
По данным Обь-Иртышского УГМС, вчера, 17 апреля, в Омске зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации пыли. В Ленинском округе превышение составило 1,1 ПДК.
В других округах специалисты превышений не выявили. Уровень загрязнения в городе оценили как «низкий».
Днем ранее жители Кировского округа вдыхали сероводород.
·Общество

Концентрация пыли составила более 1 ПДК.
По данным Обь-Иртышского УГМС, вчера, 17 апреля, в Омске зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации пыли. В Ленинском округе превышение составило 1,1 ПДК.
В других округах специалисты превышений не выявили. Уровень загрязнения в городе оценили как «низкий».
Днем ранее жители Кировского округа вдыхали сероводород.