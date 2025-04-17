Проблема затронула сразу несколько районов города.

Вчера, 16 апреля, на сайте Обь-Иртышского УГМС появились сведения о мониторинге чистоты воздуха в Омске. Сообщается, что в тот день уровень концентрации вредных примесей превысил установленные нормы сразу в двух районах города.

Так, в Кировском районе содержание сероводорода превысило норму и составило 1,4 ПДК, а в Центральном районе концентрация озона достигла 1 ПДК.

Контроль качества атмосферного воздуха осуществлялся на 11 стационарных постах. Специалисты прогнозируют снижение уровня загрязненности воздуха в Омске с 18 по 20 апреля.