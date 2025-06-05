Новое заведение с караоке и музыкой появится в историческом центре Омска.

Бар «Младший лейтенант» откроют в Омске на ул. Ленина, 19. Пока что о нем мало известно, какова будет кухня и цены, однако позиционируют его как «бар с караоке и громкой музыкой» – так пишут на сайте НГС55.

Его владельцем стал омский предприниматель, бар будет работать с с 17:00 до 6:00.

Добавим, что ранее «Омск-информ» писал, что в Омске стремительно набирают популярность грузинские рестораны. Nana, «Старик Хинкалыч», «Хинкальцы», «Джованни» – и это далеко не полный список заведений, где можно попробовать национальную кухню: хинкали, хачапури и шашлык. Уже существующие рестораны и кафе не отстают от тренда и добавляют в меню грузинские блюда.