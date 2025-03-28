«Омск-информ» узнал, почему горожане ринулись пробовать хинкали и хачапури, а бизнес – открывать заведения, где все это можно попробовать.

В Омске стремительно набирают популярность грузинские рестораны. Nana, «Старик Хинкалыч», «Хинкальцы», «Джованни» – и это далеко не полный список заведений, где можно попробовать национальную кухню: хинкали, хачапури и шашлык. Уже существующие рестораны и кафе не отстают от тренда и добавляют в меню грузинские блюда. Казалось бы, перебор, но на удивление колоритный общепит не пустует.

Корреспондент РИА «Омск-информ» разобрался, чем вызван такой всплеск интереса у омичей и рестораторов к национальной кухне.

Не только грузинская кухня

Омичи активно пользуются разнообразием грузинских ресторанов и пробуют новые блюда. Так, омичка Екатерина Дроняева не понаслышке знакома с грузинской кухней. Она вспомнила, что десять лет назад таких заведений было значительно меньше, однако призналась, что в то время могла просто не обращать на них внимания, будучи студенткой с ограниченным бюджетом. Екатерина считает, что в Омске востребованы не только грузинские рестораны. Когда она и ее друзья решают, куда пойти или что заказать, они рассматривают широкий спектр вариантов: от воков и рамена до пиццы и курицы в панировке. Это свидетельствует о широком интересе омичей к разнообразным кухням мира.

– У меня нет ощущения, что омичи предпочитают в основном только грузинскую кухню. Когда мы с друзьями думаем, куда пойти, то варианты самые разные: воки, рамен, пицца, хинкали, – поделилась омичка.

Екатерина Дроняева также рассказала о своем опыте посещения грузинских ресторанов и отметила, что не видит существенной разницы между блюдами, которые подают в Омске, и теми, что предлагаются в Грузии. Она считает, что отличия скорее проявляются в подходе разных ресторанов, чем в различиях между местными и грузинскими заведениями.

– Не заметила явной разницы. По крайней мере, в Nana и «Тианети», где я пробовала, делают плюс-минус так же. Различие между нашими и грузинскими не более чем между грузинскими в разных ресторанах, – отметила Екатерина.

Стали меньше путешествовать

Другой ценитель подобных заведений Максим Бабаян рассказал, что некоторое время жил в этой стране. По его словам, достоинства этой кухни в сбаланированности ингредиентов. Грузинская кухня впечатляет и привлекает многих своим разнообразием и гармоничным сочетанием вкусов. В ней присутствуют как сытные мясные и жирные блюда, так и легкие овощные закуски. Особой похвалы заслуживают традиционные грузинские салаты, которые напоминают классические российские рецепты.

– Она достаточно сбалансированная: и мяско у них, и жирненькое есть, и выпечка, и в то же время зеленушка. В общем, и вкусно, и достаточно сбалансированно, полезно, – поделился мужчина.

Омич связал рост интереса к различным кухням мира с желанием людей попробовать что-то новое, разнообразить свой рацион и уйти от привычных блюд. Да и путешествовать стали меньше.

– Мне кажется, честно говоря, что интерес к этой кухне не связан конкретно с Грузией. Всякой азиатской кухни у нас тоже стало довольно-таки много. Возможно, это связано с тем, что люди стали меньше путешествовать А может быть, просто надоело одно и то же кушать, и хочется чего-то новенького. Ну и предприниматели некоторые подсуетились и насоздавали разного, – рассуждает Бабаян.

По словам омича, уровень приготовления и подачи блюд в Омске достаточно высок. Специи и общая концепция оформления блюд схожи с теми, что можно встретить в Грузии. Хотя полное совпадение невозможно, Максим Бабаян признал, что омские рестораны достойно воспроизводят атмосферу и вкус грузинской кухни.

Гостей не обманешь

Самое время поинтересоваться у представителя ресторанного бизнеса, почему он сделал ставку на эту кухню. Основатель ресторанной группы «Заря» Антон Назаренко в 2022 году открылся первый Nana, а через два года – второй. По его словам, популярность грузинской кухни в Омске – это не новшество, а устойчивый тренд, который начал развиваться еще около пяти лет назад. Однако корни этого явления уходят значительно глубже, в советскую эпоху.

По мнению Антона Назаренко, значительную роль в формировании интереса к грузинской культуре сыграли сами грузины, занимавшие высокие посты в СССР. Это создало положительное отношение к Грузии, которая ассоциировалась с теплом, радостью и праздником. Культовые советские фильмы, такие как «Мимино», укрепили этот образ, сделав Грузию символом гостеприимства и вкусной еды. Этот имидж сохранился и по сей день, объясняя неизменную притягательность грузинских ресторанов.

– В Грузии всегда было такое теплое отношение. Грузия в сознании русских людей ассоциируется с теплом, праздником и вкусной, понятной едой. Поэтому и грузинские рестораны работают неплохо, – пояснил бизнесмен.

Тем не менее Назаренко отметил, что успешность конкретного ресторана не ограничивается наличием классических грузинских блюд. Успех зависит от грамотной концепции, которая включает в себя атмосферу заведения, качество обслуживания и уникальную подачу. Ведь несмотря на общую привлекательность грузинской кухни, далеко не каждому проекту удается закрепиться на рынке.

Ключ к успеху этого бизнеса – в трех основных аспектах: вкусной еде, качественном обслуживании и стабильном уровне сервиса. Нет смысла изобретать что-то принципиально новое, ведь гости всегда чувствуют, где их действительно ценят, а где лишь делают вид. Поэтому, несмотря на большое количество открывающихся грузинских ресторанов, многие из них быстро закрываются, не сумев удержать аудиторию.

– Важен вкус, сервис, стабильное качество. Гостей ведь не обманешь. Они видят, где вкусно, где сервисно, где хорошо. Поэтому грузинские рестораны не только много открываются, но и закрываются тоже, – добавил Назаренко.

Не готовы платить за пафос

Известный экономист Сергей Евсеенко отметил, что омичи, наоборот, не являются большими любителями ресторанов – так сложилось исторически. По его словам, в отличие от многих других городов, Омск не славился высокой культурой ресторанного досуга. Основные причины заключались в ограниченных финансовых возможностях большинства населения и общей ориентации общества на алкогольные увлечения, что оставляло мало места для развития ресторанной индустрии.

В советский период ресторанов в Омске было немного, и большинство людей попросту не могли себе позволить регулярные визиты в такие заведения. Даже сейчас, несмотря на изменения в экономике и обществе, это наследие продолжает влиять на поведение потребителей. Современные омичи предъявляют высокие требования к ресторанам: они ожидают качественного сервиса и доступных цен, но при этом не готовы платить за чрезмерную роскошь и пафос.

– Ресторан народ-то не сильно любил. Не то что не любил – не ходил туда. А денег не было, чтобы в него ходить. Особенно в советское время, до советского их не так много было. Ну, а выпивать любили. И омская публика хочет выгодных цен. Так, чтобы пошиковать на уровне Мишлена, а платить за это не любит, – рассказал Сергей Евсеенко.

Он также отметил, что успешные рестораны в Омске сосредоточены преимущественно в центре города, тогда как в спальных районах спрос на подобные услуги значительно ниже. Основная причина этого – ограниченная покупательская способность и недостаток культурной привычки посещать рестораны регулярно. Каждое заведение проходит периоды расцвета и упадка, что создает значительные трудности для владельцев, стремящихся сохранить интерес аудитории.

– У ресторана есть начало и есть конец, что бы ты при этом ни делал. Период расцвета моды на этот ресторан и потом схождение, – добавил Евсеенко.

Стремительное увеличение числа таких заведений несет в себе определенные риски. Конкуренция на рынке возрастает, и дальнейшее расширение может оказаться рискованным предприятием, учитывая ограниченную емкость рынка. Омск имеет ограниченное количество потенциальных клиентов, готовых регулярно посещать рестораны, что может негативно сказаться на рентабельности новых проектов.

– Конкуренция всегда приветствуется. Вопрос только в другом: насколько вложение капитала, так скажем, является рисковым? Оно станет, мне кажется, рисковым, когда их будет достаточное количество. Столько едоков в Омске не будет, – убежден эксперт.

Таким образом, тренд на грузинские рестораны не более чем период в развитии ресторанного бизнеса в Омске. Наверняка в ближайшее время появится другое модное направление, и бизнес ринется открывать новые заведения. А пока Омск переживает бум грузинских ресторанов.