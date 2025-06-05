Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Пицца-академия заработает в Омске в середине августа.

В Омске на месте бывшего здания «Росбанка» держатели франшизы «Додо Пицца» в августе откроют академию пиццы.

– Уже готов дизайн-проект нашей новенькой пиццерии на Красном Пути, 75. Помимо уникального дизайна, мы решили добавить в эту пиццерию собственную академию, чтобы обучать детей готовить пиццу, – пост об этом опубликован в группе «Додо Пицца Омск».

РБК Омск публикует точку зрения одного из владельцев Антона Самойлова, который уверен, что клиента надо воспитывать с детства, потому в заведении будет много экскурсий и мастер-классов.

– Мы убедили нашу управляющую компанию, чтобы одна из первых пиццерий такого формата появилась в Омске, – сказал Антон Самойлов.

Дети под руководством наставников смогут научиться готовить пиццу, для этого будет специально оборудована кухня.

·Экономика/Бизнес

Пицца-академия заработает в Омске в середине августа.

В Омске на месте бывшего здания «Росбанка» держатели франшизы «Додо Пицца» в августе откроют академию пиццы.

– Уже готов дизайн-проект нашей новенькой пиццерии на Красном Пути, 75. Помимо уникального дизайна, мы решили добавить в эту пиццерию собственную академию, чтобы обучать детей готовить пиццу, – пост об этом опубликован в группе «Додо Пицца Омск».

РБК Омск публикует точку зрения одного из владельцев Антона Самойлова, который уверен, что клиента надо воспитывать с детства, потому в заведении будет много экскурсий и мастер-классов.

– Мы убедили нашу управляющую компанию, чтобы одна из первых пиццерий такого формата появилась в Омске, – сказал Антон Самойлов.

Дети под руководством наставников смогут научиться готовить пиццу, для этого будет специально оборудована кухня.