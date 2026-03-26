Общество

Роскачество заявило о масштабной проверке бургеров по всей стране

Сделать это попросили сами потребители фастфуда.
В этом году Роскачество проведет проверку бургеров, заявил глава организации Максим Протасов. По его словам, с такой просьбой обратилось большое количество потребителей.

– На 2026 год у нас запланировано исследование бургеров. Достаточно много потребителей обращалось к нам с этой просьбой, в связи с тем что на рынок приходят новые сети, продающие данную продукцию, – сказал Протасов в интервью «РИА Новостям».

Специалисты намерены оценить качество бургеров – насколько объективны заявленные производителями данные о сырье, и нет ли там нарушений с точки зрения технологии производства.

